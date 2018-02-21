/ Сломанная колонка превратила целую улицу в каток в Челябинской области

Справиться с коммунальной аварией не дает промерзшая земля.

В Боровском сельском поселении Брединского района целая улица превратилась в каток из-за поврежденной колонки. Толщина льда, по словам местных жителей, составляет несколько сантиметров. На фотографиях, которые сделала жительница ближайшего к колонке дома, видно, что замерзшая вода дошла до порога подъездной двери, которая теперь не закрывается.

Дом № 1 по улице Черемушки находится в аварийном состоянии. Здание провалилось на 1 метр, в результате чего разрушились канализационные трубы. Прорыв колонки не ремонтируют уже 4 года. — пожаловалась сайту «Первый областной» местная жительница Мария Смирнова.

С жалобой не до конца согласна администрация сельского поселения. По их словам, проблемы возникли только этой зимой, после январских праздников. Починить колонку не дали вдруг ударившие морозы.

Про эту колонку мы знаем. Все видели, что мы пытались починить, но земля сильно промерзла. Не получается продолбить почву и определить проблему. Сейчас мы откачиваем колонку каждый день, дважды в день. Пытались справиться и с наледью, образовавшейся во время морозов, отогревали глыбу льда, однако безрезультатно. — рассказали сайту «Первый областной» в водоканале села — ООО «Источник».

Починить колонку в Боровском сельском поселении обещают весной, когда лед растает и доступ будет открыт.

Информации о размытии фундамента и повреждении труб в администрации нет.