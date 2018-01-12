/ Находчивые коммунальщики посыпают дороги верхом на ледянке в Челябинске

Напарники трудятся в Металлургическом районе.

Жителей Челябинска позабавил придуманный местными работниками коммунальной службы способ посыпать пешеходные тротуары. Работы ведутся в Металлургическом районе. Видео поделилась жительница города, которая стала свидетелем происходящего. На записи видно, как один мужчина везет другого на тележке по дороге, а в это время его коллега широким жестом рассыпает реагенты.

2 января 2018 года, вид из окна. — прокомментировала ролик автор Елена Панина.

Видео сопровождается хэштегами #нанотехнологии #Россия #21век #Челябинск # ЖКХ



Напомним, ранее стало известно, что дорожные службы Челябинска полностью и своевременно подготовились к осадкам. Уборка улиц города велась по графику, снег вывозился на два специальных полигона.