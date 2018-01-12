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/ Находчивые коммунальщики посыпают дороги верхом на ледянке в Челябинске

Находчивые коммунальщики посыпают дороги верхом на ледянке в Челябинске

Напарники трудятся в Металлургическом районе.
сегодня в 16:38
  |  Общество

Жителей Челябинска позабавил придуманный местными работниками коммунальной службы способ посыпать пешеходные тротуары. Работы ведутся в Металлургическом районе. Видео поделилась жительница города, которая стала свидетелем происходящего. На записи видно, как один мужчина везет другого на тележке по дороге, а в это время его коллега широким жестом рассыпает реагенты.

2 января 2018 года, вид из окна. — прокомментировала ролик автор Елена Панина.

Видео сопровождается хэштегами #нанотехнологии #Россия #21век #Челябинск #ЖКХ

Напомним, ранее стало известно, что дорожные службы Челябинска полностью и своевременно подготовились к осадкам. Уборка улиц города велась по графику, снег вывозился на два специальных полигона.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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