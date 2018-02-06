/ Коммунальная авария оставила сотни челябинцев без водоснабжения

Под удар попали жители Советского района Челябинска.

Водоснабжение отключили в 11 домах. Такие меры приняли из-за коммунальной аварии.



До устранения аварии не будет воды в домах по следующим адресам: улица Плеханова, 14, 16, 19, 21, 27, улица Свободы, 147, 149, 151, 151А, 153 и улица Российская, 220А. — сообщили сайту «Первый областной» в администрации Челябинска.

Пока жители этих домов вынуждены набирать воду в автоцистернах. Их доставили между домами 14 и 16 на улице Плеханова и у дома 149 на улице Свободы сегодня в 17 часов.

Принять душ и сделать запасы воды челябинцы смогут ранним утром. Ежедневно с 6–00 часов до 8–00 часов в домах обеспечили временное водоснабжение.

Ремонтные работы затягиваются из-за того, что трубы на этом участке пролегают слишком глубоко. На месте работают сотрудники водоканала.



Диагностика причины повреждения затруднена большой глубиной пролегания водоводов — до 3 метров — и отсутствием выхода излива на поверхность. Раскопки продолжаются. В ходе диагностики сотрудники бригады МУП ПОВВ уже поставили фланец на раструб чугунной трубы. — пояснили сайту «Первый областной» в МУП ПОВВ.