Половину Чебаркуля отключили от водоснабжения из-за коммунальной аварии

﻿Службы оперативно приступили к устранению проблем.

Без воды в Новый год «шагнули» и жители Чебаркуля. Утром 1 января они обнаружили, что холодная вода из крана не идет. Удивленные, они решили узнать, как обстоят дела у соседей. В итоге выяснилось, что без водоснабжения почти половина города, а узнать причину у городского водоканала невозможно, потому что диспетчер не отвечает. Информацией о произошедшем обладали в ЕДДС.



Была авария на водозаборе. Там буквально не полчаса все отключали. Уже дали воду, проблема устранена. — рассказали сайту «Первый областной» в диспетчерской службе Чебаркуля.



Жители города подтвердили: вода, хоть и тонкой струей и грязная, снова пошла.



Напомним, в ночь на 1 января вода исчезла в Копейске. Причиной ее отключения на 12 улицах стала течь, которую благополучно устранили к утру первого дня 2018 года.