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/ Почти на два года отправили в колонию неплательщика алиментов

Почти на два года отправили в колонию неплательщика алиментов

Мужчина задолжал своим детям 734 тысячи рублей.
сегодня в 18:12
  |  Происшествия

34-летнего должника из Троицка отправили в колонию общего режима за невыплату алиментов. Отбывать наказание он будет один год и девять месяцев. 9-летний сын и 7-летняя дочь с 2010 года ни разу не получили выплаты от отца.

Перебиваясь случайными заработками, мужчина, страдающий алкогольной зависимостью, все заработанные денежные средства расходовал на собственные нужды. В 2015 году за неуплату алиментов он был привлечен к уголовной ответственности по статье «Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей» и приговорен судом к пяти месяцам исправительных работ, но отбыв наказание, на путь исправления так и не встал. — пояснили в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

При этом мужчина успел стать фигурантом уголовного дела по статье «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением оружия» и получил условный срок. Выплаты детям так и не начали поступать. Должника признали виновным и отправили в колонию. На данный момент его долг составляет 734 тысячи рублей.

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