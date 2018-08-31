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/ Мать алиментщика попросила посадить ее в тюрьму вместе с сыном

Мать алиментщика попросила посадить ее в тюрьму вместе с сыном

Мужчина задолжал почти 300 тысяч рублей.
сегодня в 14:22
  |  Общество

В Пластовском районе Челябинской области мать должника-алиментщика попросила отправить её в тюрьму вместе с сыном. Как говорится в заявлении федеральной службы судебных приставов, мужчина проживал с матерью, вёл разгульный образ жизни, дома появлялся редко и не выплачивал алименты. В результате чего его долг составил 291 тысячу рублей.

В июле 2018 года он был привлечен к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ. На составление протокола он был доставлен принудительно, поскольку не реагировал на повестки и требования о явке. Мама должника всполошилась и потребовала от приставов, чтобы она сопровождала сына в поездке. Ей было разрешено не только присутствовать при составлении протокола, но и на его рассмотрении в суде. — говорится в пресс-релизе службы судебных приставов.

Услышав, что её сыну грозит 10 суток ареста, мать попросила судью заключить под стражу и её. В прошении ей было отказано. Приставы порекомендовали женщине и её сыну скорее найти работу, иначе долг вырастет, а уклониста ждёт уголовное наказание по статье 157 УК РФ за неуплату алиментов.

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