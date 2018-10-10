/ Неплательщики за газ будут отвечать перед прокуратурой

Главам пяти муниципалитетов было вынесено предупреждение.

В Челябинской прокуратуре прошло заседание по вопросам расчетов за газ. На совещании присутствовали заместитель Губернатора региона Сергей Шаль, министр строительства и инфраструктуры Виктор Тупикин, генеральный директор ООО «НОВАТЭК-Челябинск» Вадим Ромасенко, а также руководители правоохранительных органов, прокуроры, главы муниципальных образований проблемных территорий и руководители предприятий-должников. Как отметил директор ООО «НОВАТЭК-Челябинск» Вадим Ромасенко, сейчас долги коммунальных предприятий за газ составляют 2 миллиарда рублей, а это почти на 600 миллионов рублей больше предыдущего года.

Выступая перед участниками совещания, прокурор области отметил, что вопрос исполнения обязательств по расчетам за поставленные энергоресурсы остается актуальным. Ряд территорий продолжает накапливать долги за поставленный газ. В связи с чем, в целях недопущения срыва прохождения отопительного периода 2018−2019 годов и соблюдения прав граждан, прокуратура области будет принимать самые решительные и максимально эффективные меры для решения данной ситуации. — отметила пресс-служба прокуратуры Челябинска.

Прокурор Челябинской области Виталий Лопин лично предостерег о недопустимости нарушения законодательства глав Красноармейского, Еткульского, Каслинского, Катав-Ивановского муниципальных районов и Верхнеуфалейского городского округа, а также отметил, что в случае дальнейших нарушений они могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности. В заключении Виталий Лопин подчеркнул, что вопрос погашения задолженности за поставленные топливно-энергетические ресурсы будет находиться на постоянном контроле прокуратуры.