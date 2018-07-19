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/ Исправительный центр Челябинска готов освободить первого алиментщика

Исправительный центр Челябинска готов освободить первого алиментщика

Злостный неплательщик готов кардинально поменять свою жизнь.
сегодня в 18:15
  |  Общество

Станислав Мулюков первый посетитель исправительного центра Челябинска. Мужчина готовится к новому этапу жизни. Пять месяцев из шести житель Миасса провел в стенах исправительного учреждения. В его задачи входит обслуживание сантехники, электроприборов, уборка территории. Здесь же его кормят, тут и ночует. В исправительный центр мужчина попал благодаря своему нежеланию платить алименты сыну.

Пришлось уволиться с предыдущей работы. Долг более одного миллиона. Ребенку сейчас 11 лет. Удавалось платить лишь по 2 тысячи рублей. Долг и набежал. В исправительном центре все есть. Сейчас у меня два соседа. Мы можем передвигаться по второму этажу. Здесь есть душ, постирочная, все удобства. Кормят хорошо. Больше всего нравится каша сладкая на завтрак, как в детстве. — рассказал Станислав Мулюков.

Сейчас мужчина переосмыслил свою жизнь. Через месяц он будет освобожден от принудительной деятельности. Мечтает остаться в Челябинске, найти хорошую работу, регулярно платить алименты. В исправительном центре сейчас трудятся еще 30 человек. Среди них и осужденные за преступления.

Суть наказания заключается в том, что осужденный обязан работать. Здесь за ними осуществляется надзор и контроль. Категория работы подбирается ближайшая, однако законодательством допускается и свободный выбор трудовой деятельности. — поделился начальник исправительного центра ГУФСИН России по Челябинской области Сергей Базалев.

Но чаще всего привлекают к такой ответственности именно должников по алиментам. Статья 157 Уголовного кодекса предусматривает возможность принудительных работ. Мужчины получают возможность хотя бы частично отработать долг. Предусмотрены минимальный оклад 11 тысяч рублей, максимальный — 28 тысяч.

В производстве находится более 23 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов. В первом полугодии 2018 году за уклонение возбуждено 8З4 уголовных дела, что на 20% больше аналогичного периода. — рассказал сайту «Первый областной» заместитель главного судебного пристава Челябинской области Андрей Пирог.

Напомним, новая форма наказания введена в России с 2017 года. Предполагается, что принудительные работы станут эффективнее ранее используемых форм наказания.

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