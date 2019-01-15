/ Стелы с именами воинов-южноуральцев откроют в Челябинске

Их установят в честь погибших при исполнении воинского долга за пределами страны.

В Челябинске состоится торжественное открытие стел с именами воинов-южноуральцев, погибших при выполнении воинского интернационального долга за пределами страны и в боевых действиях на территории Северо-Кавказского региона. Всех желающих приглашают на открытие 17 января в 14:00 часов на аллею Славы, возле памятника «Доблестным сынам Отечества». Событие проходит в рамках серии мероприятий, посвященных 85 юбилею Челябинской области.

Отдать дань погибшим, пройдя торжественным маршем, сможет личный состав воинских частей Челябинского гарнизона, подразделений войск национальной гвардии и кадеты Челябинской детской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой. Мероприятие посетит глава региона Борис Дубровский, руководители и представители органов исполнительной и представительной власти, военных и правоохранительных органов, ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий и многие другие южноуральцы.