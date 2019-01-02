Перенести игры не получается, но они пройдут без шоу-программ.

Хоккейные клубы «Металлург» и «Трактор» выражают свои соболезнования магнитогорцам.

Случившееся не оставило безучастным никого, и сейчас досуг — последнее, о чем мы думаем. Тем не менее, перенести запланированные игры и изменить календарь не представляется возможным. — отметили на официальных сайтах клубов.

Первые домашние игры клубов начнутся с минуты молчания, чтобы почтить память жертв трагедии. Также, на них не будут проводить шоу-программу. Игроки клубов проведут всю домашнюю серию матчей с траурными повязками.