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/ Из-под обломков в Магнитогорске достали еще несколько жертв

Из-под обломков в Магнитогорске достали еще несколько жертв

Тела еще двух погибших были извлечены в ближайшее время.
сегодня в 17:07
  |  Происшествия

Число жертв после взрыва газа в многоквартирном доме в Магнитогорске выросло еще на два человека. На данный момент количество погибших составляет уже 21 человек, из них несколько маленьких детей. Редакция «Первого областного» выражает свои глубочайшие соболезнования семьям жертв трагедии.

Сейчас спасатели работают над демонтажем опасной стены, которая представляет угрозу обрушения всего здания. Но, тем не менее, поисковые работы не останавливаются, сотрудники служб работают на безопасных участках.

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