/ Южноуральцы попали в больницу с подозрением на энцефалит

От укусов клещей пострадали более 3 тысяч человек.

17 южноуральцев госпитализировали с подозрением на клещевой энцефалит. Всего на укусы кровососущих уже пожаловались более 3 тысяч человек, в том числе — 901 ребенок. Данные на 18 мая озвучили в Роспотребнадзоре.

В случае укуса клещом пострадавшим необходимо обратиться за медицинской помощью в медицинскую организацию (в рабочие дни — в инфекционный кабинет поликлиники по месту жительства, в выходные и праздничные — в травмпункт). При отсутствии возможности удалить клеща медицинским работником, можно удалить его самостоятельно, при этом руки должны быть защищены любым способом (можно использовать пинцет, перчатки, нитку и др.), так как при его раздавливании можно инфицироваться. — посоветовали в ведомстве.

На данный момент от клещей в Челябинской области обработано 2404,9 га. Напомним, места массового отдыха, а также примыкающие к жилым домам участки обработают от клещей в Челябинске с 4 по 9 июня.