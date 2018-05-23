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Челябинск начнут обрабатывать от клещей в июне

Специалисты составили специальный график.
сегодня в 14:41
  |  Общество

Места массового отдыха, а также примыкающие к жилым домам участки обработают от клещей с 4 по 9 июня. Об этом сообщили в Управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска.

Перечень объектов и территорий, подлежащих обязательной акарицидной обработке, сформирован на основании заявок глав внутригородских районов города Челябинска на проведение акарицидной обработки и рекомендаций Главного государственного санитарного врача по Челябинской области. — пояснили в ведомстве.

График обработки опубликован в открытом доступе. Он может быть изменен из-за погодных условий. Первые в очереди — скверы и набережные в Калининском районе. Последним обработают пляж на Шершневском водохранилище и Парковый-2.

В ведомстве акцентировали внимание на том, то даже акарицидная обработка территорий не гарантирует полную безопасность. Напомним, по данным на 11 мая в Челябинской области с укусами клеща в больницы обратились 1685 человек, в том числе 533 ребёнка.

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