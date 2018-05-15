/ Чебаркуль заполонили клещи из-за отсутствия акарицидной обработки

Число укушенных в черте города растет каждый день.

Чебаркульские медики регистрируют резкий рост укусов клещей. Каждый день в больницу за помощью обращаются десятки пациентов после прогулки по городу. Местные жители говорят, что клещи «орудуют» в парках и во дворах, там, где много детей. Пик пришелся на 11 мая — в этот день от кровососущих пострадали более 30 горожан. Выяснилось, что в этом году коммунальные службы не провели акарицидную обработку города. Эти работы провалились еще на стадии котировки — УФАС отменила лот из-за обнаруженных нарушений. Точные сроки химического опрыскивания по-прежнему неизвестны, сообщают местные жители.

Страшно на улицу выйти. Мы всегда гуляем в парке с детьми. Дети маленькие, бегают по траве, падают, рвут ее руками. Спокойно могут подцепить клеща. А если он окажется энцефалитным? Мы даже не знаем, где нам теперь гулять — возмущаются жители Чебаркуля.

Кроме того, сейчас идет подготовка к началу летней оздоровительной кампании. Детские лагеря скоро встретят своих посетителей.

Традиционно в период подготовки к летней оздоровительной кампании проводится акарицидная обработка. Она проводится на территории всех образовательных учреждений и в детских садах, и в школах, так как там функционируют лагеря с дневным пребыванием. Кроме этого несколько раз противоклещевая обработка проводится в детском оздоровительном лагере «Чайка», в период подготовки к работе и между сменами. — рассказала начальник Управления образования администрации ЧГО Наталья Попова.

По последним данным число пострадавших от укусов клещей в черте города перевалило за 70 и ежедневно увеличивается. Чебаркульцам остается лишь самостоятельно позаботиться о своей же безопасности.