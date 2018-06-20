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Новый медицинский сервис для жителей Аргаяшского района

Пилотная программа является аналогом федерального проекта «Бережливая поликлиника».
сегодня в 11:33
  |  Общество

В Аргаяшской центральной районной больнице Челябинской области открылся кабинет электроэнцефалографии. Медицинское оборудование для него приобретено благодаря финансированию Сбербанка в рамках южноуральского проекта «Открытая поликлиника», который реализует Министерство здравоохранения Челябинской области при участии Челябинского отделения Сбербанка, сотрудники которого выступают консультантами по использованию Lean-технологий.

Эта пилотная программа является аналогом федерального проекта «Бережливая поликлиника» Министерства Здравоохранения и Управления внутренней политики Президента Р Ф.

Благодаря новому аппарату теперь жителям Аргаяша и близлежащих населенных пунктов нет необходимости ехать в Челябинск, Екатеринбург или другие города, чтобы сделать электроэнцефалографию головного мозга. С помощью этого исследования врачи могут выявить опухоль, перенесенный инсульт и энцефалопатию, а также провести диагностику нарушений сна. Электроэнцефалография проходит в присутствии

врача-невролога и медицинской сестры и длится около 15 минут. Это безболезненная процедура, не имеющая противопоказаний.

Хочется высказать слова благодарности управляющему Челябинским отделением Сбербанка Денису Петровичу Чугунову за своевременное и быстрое решение вопросов доступности медицинской помощи. — говорит Светлана Малева, главный врач Аргаяшской ЦРБ.

Новое обследование актуально для пациентов, имеющих подозрения на соответствующие заболевания, и является обязательным для водителей различных категорий после введения нового порядка медицинского освидетельствования.

В рамках проекта «Открытая поликлиника» Сбербанк также проводит тренинги

для сотрудников медицинских учреждений Челябинска и области. На обучающих мероприятиях медработники знакомятся с теорией и практикой использования инструментов бережливого производства (LEAN-технология), которые помогают оптимизировать проблемные, длительные и неэффективные процессы.

Также представители Сбербанка рассказывают работникам медучреждений,

как можно собрать «голос клиента», определить проблемный процесс и его причины и предлагают инструменты для решения проблем при обслуживании пациентов.

В этом году к проекту Министерства здравоохранения и Сбербанка уже присоединилось 34 больницы и поликлиники Челябинской области. Методологическую и практическую помощь при внедрении Lean-технологий в медучреждениях оказывает

Дина Щеголева, представитель Челябинского отделения Сбербанка и эксперт по Lean-технологиям, которая входит в состав рабочей группы Министерства здравоохранения по реализации проекта «Открытая поликлиника».

Мы видим большой интерес и желание медучреждений участвовать в этом проекте: для них это возможность современными методами повысить уровень удовлетворенности как пациентов, так и медработников при оказании медицинской помощи. Особенно приятно, когда медучреждения видят реальные результаты нашей совместной работы и могут предложить населению что-то новое и важное для здоровья и жизни. В случае с Аргаяшской поликлиникой мы смогли помочь жителям всего района и самой больнице, причем сделали это в канун профессионального праздника здравоохранения. — говорит Наталья Лапина, начальник отдела РГС Челябинского отделения.

Челябинское отделение Сбербанка, Индира Бучельникова, пресс-служба, тел. +7(906) 860 60 03 ifgaynanova@sberbank.ru

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн. физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015.Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

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