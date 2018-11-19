/ Красная легковушка опрокинула маршрутку в Магнитогорске

Обошлось без пострадавших.

Маршрутное такси перевернулось на бок после столкновения с иномаркой возле цементного завода в Магнитогорске. Авария произошла вчера вечером, 18 ноября.

Запись с фотографиями ДТП появилась в сообществе «На дорогах Магнитки». По сообщениям от очевидцев, в «ГАЗели» № 15 на момент аварии уже не было пассажиров.

Сегодня, выйдя с работы в 20:15, увидел аварию, это Цемзавод, возле остановки, марку красной машины не разглядел. На боку «ГАЗель», № 15 маршрутка. «ГАЗели» прилетело в бочину и опрокинуло на бок. Пострадавших вроде нет. — написал очевидец происшествия в группе «На дорогах Магнитки».

На фото с места ДТП видно, что у легковушки повреждена передняя часть. Отметим, сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.