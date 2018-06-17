/ Лихой водитель протаранил «маршрутку» в утренней аварии в Магнитогорске

Пассажир микроавтобуса получила травмы лица.

Сегодня, 17 июня, в Магнитогорске произошло ДТП с участием маршрутного такси и легкового автомобиля. «Киа» влетела в «ГАЗель», стоявшую на светофоре. Корейский автомобиль после столкновения вылетел на тротуар. Автомобилист, по словам очевидцев, нарушал скоростной режим и двигался со скорость около 100 километров в час. Сообщается об одном пострадавшем.

Одну женщину доставили с переломанным носом в больницу. Она сидела в конце маршрутки. — сообщает очевидец Олег Крячко.

На место выезжали сотрудники ГИБДД и МЧС. Устранять последствия ДТП прибыли 4 человека с привлечением одной машины. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства и причины ДТП, проводится проверка.