/ Челябинцы пожаловались на изнуряющую жару в общественном транспорте

Корреспонденты ОТВ провели свой эксперимент.

Долгожданные жаркие дни превратились в мучения для многих челябинцев. Среди тех, кто больше всех с нетерпением ждет хотя бы небольшого похолодания, — пассажиры общественного транспорта. Там термометр в дневное время показывает +33 градуса. При этом согласно стандарту Минтранса, температура в салоне не должна превышать +25.

В маршрутном такси с люком и без открывающихся форточек днем сегодня, 26 июля, воздух прогрелся до плюс 33 градусов. Терпеть жару приходится и пассажирам, и самому водителю.

Здесь очень душно, максимум проезжаю остановок семь, больше не выдерживаю. — жалуются пассажиры.

Чуть комфортнее передвигаться по городу в ПАЗе. Там больше люков и можно открыть форточки, однако термометр показывает все те же 33 градуса. Выигрывают эту схватку дизельные автобусы «НЕФАЗ». Они оборудованы кондиционером, который охлаждает воздух до плюс 23 градусов. По челябинским дорогам таких освежающих автобусов курсирует только 17 штук. Водитель в них сам может контролировать температуру в салоне.

Здесь намного лучше, чем в маршрутке, поэтому ждали именно автобус или троллейбус. — поделилась пассажирка «НЕФАЗА» Ольга Ефимова.

Общественного транспорта, оборудованного кондиционерам, на весь город не хватает. Это связано с тем, что перевозчикам лишь рекомендуют соблюдать определенный температурный режим в салоне. За отклонение от нормы не предусмотрены реальные взыскания. При этом общественники все же советуют отправлять жалобы в управление транспорта или Роспотребнадзор, чтобы сфера транспортных услуг в городе модернизировалась, а перевозчики становились более сознательными.