Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
63.08 +0.16 73.75 +0.22
Челябинск
сейчас
 
+17 °C
завтра
 
+29 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 12:51
Открытый кастинг проекта «Лица» продлен на 2 дня из-за количества заявок
До встречи участников с жюри осталось меньше суток.
/ Челябинцы пожаловались на изнуряющую жару в общественном транспорте

Челябинцы пожаловались на изнуряющую жару в общественном транспорте

Корреспонденты ОТВ провели свой эксперимент.
сегодня в 20:15
  |  Общество

Долгожданные жаркие дни превратились в мучения для многих челябинцев. Среди тех, кто больше всех с нетерпением ждет хотя бы небольшого похолодания, — пассажиры общественного транспорта. Там термометр в дневное время показывает +33 градуса. При этом согласно стандарту Минтранса, температура в салоне не должна превышать +25.

В маршрутном такси с люком и без открывающихся форточек днем сегодня, 26 июля, воздух прогрелся до плюс 33 градусов. Терпеть жару приходится и пассажирам, и самому водителю.

Здесь очень душно, максимум проезжаю остановок семь, больше не выдерживаю. — жалуются пассажиры.

Чуть комфортнее передвигаться по городу в ПАЗе. Там больше люков и можно открыть форточки, однако термометр показывает все те же 33 градуса. Выигрывают эту схватку дизельные автобусы «НЕФАЗ». Они оборудованы кондиционером, который охлаждает воздух до плюс 23 градусов. По челябинским дорогам таких освежающих автобусов курсирует только 17 штук. Водитель в них сам может контролировать температуру в салоне.

Здесь намного лучше, чем в маршрутке, поэтому ждали именно автобус или троллейбус. — поделилась пассажирка «НЕФАЗА» Ольга Ефимова.

Общественного транспорта, оборудованного кондиционерам, на весь город не хватает. Это связано с тем, что перевозчикам лишь рекомендуют соблюдать определенный температурный режим в салоне. За отклонение от нормы не предусмотрены реальные взыскания. При этом общественники все же советуют отправлять жалобы в управление транспорта или Роспотребнадзор, чтобы сфера транспортных услуг в городе модернизировалась, а перевозчики становились более сознательными.

Происшествия
Семь пассажиров челябинской маршрутки серьезно пострадали при столкновении с деревом
  
11.07.2018
Семь пассажиров челябинской маршрутки серьезно пострадали при столкновении с деревом
Происшествия
Две маршрутки сгорели в Металлургическом районе Челябинска
19.06.2018
Две маршрутки сгорели в Металлургическом районе Челябинска
Происшествия
Лихой водитель протаранил «маршрутку» в утренней аварии в Магнитогорске
17.06.2018
Лихой водитель протаранил «маршрутку» в утренней аварии в Магнитогорске
Общество
Маршрутка c «террористами» попала в засаду в Челябинской области
  
09.06.2018
Маршрутка c «террористами» попала в засаду в Челябинской области
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Челябинцы пожаловались на изнуряющую жару в общественном транспорте
сегодня в 20:15
Челябинцы пожаловались на изнуряющую жару в общественном транспорте
Происшествия
«Водитель передумал тормозить». Иномарка переехала собаку на пешеходном переходе
сегодня в 19:46
«Водитель передумал тормозить». Иномарка переехала собаку на пешеходном переходе
Происшествия
Поиски 17-летнего юнжоуральского подростка завершены
сегодня в 18:50
Поиски 17-летнего юнжоуральского подростка завершены
Происшествия
Облаву на «Яндекс.Такси» в Челябинске устроили сотрудники ГИБДД
сегодня в 18:21
Облаву на «Яндекс.Такси» в Челябинске устроили сотрудники ГИБДД
Общество
Судебный пристав из Челябинска пишет трек от лица погибающей собаки
сегодня в 18:15
Судебный пристав из Челябинска пишет трек от лица погибающей собаки
Общество
82-летний житель Троицка ставит новые рекорды, рассекая летний лед
  
сегодня в 17:46
82-летний житель Троицка ставит новые рекорды, рассекая летний лед
Происшествия
Выпавший из трактора подросток искал металлолом
сегодня в 17:16
Выпавший из трактора подросток искал металлолом
Общество
Тигры из челябинского зоопарка приглашают отпраздновать свой день
  
сегодня в 17:11
Тигры из челябинского зоопарка приглашают отпраздновать свой день
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6