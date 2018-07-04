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/ Владимир Путин подписал закон о повышении госпошлины на паспорт и права

Владимир Путин подписал закон о повышении госпошлины на паспорт и права

Документы нового образца станут дороже через месяц.
сегодня в 10:11
  |  Общество

3 августа вступят в силу новые госпошлины на выдачу водительских прав и заграничного паспорта нового образца. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации. Накануне постановление подписал президент России Владимир Путин.

Взимать за выдачу водительского удостоверения, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, изготовляемого из расходных материалов на пластиковой основе нового поколения 3 тысячи рублей. — говорится в постановлении.

Раньше оформление новых прав стоило 2 тысячи рублей. Существенное удорожание загранпаспорта негативно скажется на путешественниках. Вместо 3,5 тысяч за 10-летний паспорт придется заплатить 5 тысяч рублей. Для граждан моложе 14 лет вместо 1,5 тысяч — 2,5 тысячи рублей.

Ранее сайт «Первый областной» публиковал разбор существующих видов загранпаспорта. Если не знаете, какой образец документа подойдет именно вам, читайте материал здесь.

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