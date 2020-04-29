МЧС предупредили об усилении ветра в Челябинской области

Также ожидаются сильные дожди.

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МЧС России по Челябинской области предупредило о том, что завтра, 30 апреля, на территории региона ожидаются сильные дожди и ветер.

Такой прогноз дали синоптики Гидрометцентра. В ночь на четверг температура воздуха в регионе будет держаться на отметке 0, плюс 5 градусов по Цельсию. Местами будут небольшие дожди, а в горах с мокрым снегом. Днем воздух прогреется до плюс 9, плюс 14 градусов, а на юге до плюс 14, плюс 19. Но ожидаются сильные дожди, а местами очень сильные. И порывы ветра до 22-27 метров в секунду.

«В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, угрозой перехода природных пожаров на населенные пункты. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев, увеличение площади природных пожаров до крупных», — сообщают в ГУ МЧС России по Челябинской области.

В областном центре же будет спокойнее. Ночью температура воздуха будет держаться на отметке плюс 3, плюс 5 градусов без осадков. Дневная температура будет составлять плюс 12, плюс 14 градусов и ожидается дождь. Ветер будет 9-14 метров в секунду, но местами порывы до 18 метров.

Если вы попали в затруднительное положение, вам следует обратиться к спасателям по единому номеру 112.