Промывать глаза, нос и горло во избежание заражения коронавирусом советуют в МЧС

В ведомстве также рекомендовали проветривать помещения и почаще делать уборки.

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В связи с эпидемией коронавируса после возвращения домой с улицы необходимо мыть не только руки, но и промывать нос, глаза и горло. Об этом сегодня, 3 мая, сообщили Специалисты Всероссийского НИИ по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

«Чтобы снизить риск заражения коронавирусной инфекцией, вернувшись с улицы, необходимо вымыть руки с мылом под тёплой водой в течение 20 секунд, промыть нос и горло, умыть лицо и глаза»,— говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники ведомства рекомендуют мыть обувь и менять одежду, а маски и перчатки утилизировать. Лучшего всего сначала положить их в обычный мешочек, а уже после этого выбрасывать.

Если же человек находится на обязательном карантине из-за наличия коронавирусной инфекции или по предписанию Роспотребнадзора, тогда мыть руки или обрабатывать их антисептиком следует перед каждым приёмом пищи и после посещения туалета. Необходимо также как можно чаще проветривать помещения и делать влажную уборку с использованием моющих средств.

Ранее сообщалось о том, что все приобретённые в магазинах продукты в пластиковых и прочих упаковках следует промыть под проточной водой, а зелень замочить на 15 минут и затем снова тщательно промыть.