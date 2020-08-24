Боеприпасы обнаружил челябинец во время прогулки

Горожанину потребовалась помощь росгвардейцев.

Послушать 00:00

В Челябинске мужчина прогуливался в лесополосе, расположенной на улице Бейвеля, как вдруг наткнулся на большой мешок из-под сахара. Любопытство взяло верх, и местный житель решил посмотреть, что же спрятано в мешке. А там оказались предметы, очень напоминающие снаряды. Мужчина сразу же вызвал сотрудников Росгвардии.

«На место выехали специалисты группы разминирования ОМОН. Росгвардейцы установили, что найденными предметами являются 85-мм бронебойные снаряды и взрыватель к 152-мм снаряду»,— сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Специалисты транспортировали боеприпасы на полигон и уничтожили.

Отметим, что это уже не первый случай нахождения опасных боеприпасов. Недавно южноуралец наткнулся на снаряд на берегу озера Курлады. Подробнее об этом можно узнать здесь.