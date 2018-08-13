/ Хозяйка ротвейлеров, разорвавших ребенка, обещала поджечь соседей. Видео

Женщина держит в страхе все садовое товарищество.

То, что рассказывают соседи о хозяйке агрессивных псов, в голове не укладывается, передает корреспондент ОТВ с места происшествия. Садоводы уверяют, что женщина держит в страхе всю округу. По словам дачников, 5 огромных собак бойцовых пород она разводит на своем участке. Опасные псы выходят за пределы их территории без намордников и поводков. На просьбы соседей исключить возможность контакта с ротвейлерами женщина реагирует не менее агрессивно, чем ее грозные питомцы.

Проблемы с этим участком начались в прошлом году. Соседи начали жаловаться, что дети боятся собак. Мы стали к ней выходить на контакт. Она не шла на контакт. Мы писали ей предупреждение. В последнем уведомлении она расписалась, что так делать нельзя. Она согласилась, но собак она убирать не собиралась. На контакт она ни с кем не шла, на правление она не приходила. Соседям она угрожала. Обещала поджечь их. — Елена Исыпова член правления сада «Трубопрокатчик-3».

Где сейчас находится бабушка истерзанного ее же собаки внука, остается загадкой. Охранники СНТ просмотрели кадры с камер видеонаблюдения, чтобы понять, в какую сторону ушла хозяйка собак. Но, на видео ее не оказалось. Соседи предполагают, что женщина ушла через свой огород в сторону леса. Секретарь СНТ дозвонилась до хозяйки участка, но та сказала, что у нее все хорошо и положила трубку.

Напомним, агрессивные ротвейлеры набросились на 4-летнего мальчика в одном из садов в Челябинске. Сейчас ребенок находится в реанимации.