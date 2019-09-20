«Выгуляем питомца за Вас»: в Челябинске заработал новый сервис для собаководов

Во время отъезда можно доверить своего любимца опытным выгульщикам.

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Челябинский любитель собак открыл сервис выгула домашних животных. Услуга пользуется спросом в Европе, теперь становится популярной в России. Челябинск в числе городов, где сервис развивается.

«Наша услуга помогает, если кто-то срочно уезжает в командировку на несколько дней, а собаку не с кем оставить. В приют или в зоогостиницу многие не хотят отдавать, потому что для собаки это стресс», — рассказал Александр Васильев, организатор сервиса по выгулу собак.

Сотрудники сервиса выгуливают питомцев на свежем воздухе, чтобы адаптировать их городской среде.

«Клиенты нам звонят, и мы встречаемся. У нас есть вся информация по собаке: порода, особенности поведения, с кем можно и нельзя контактировать, все привычки», — добавил, Александр Васильев.

В личной карте животного указывается номер ветеринарного свидетельства, адрес ветклиники, информация о поставленных прививках. Так владелец будет уверен в безопасности питомца.

«Выгульщик приезжает домой к клиенту. Там он занимается щенком: кормит его, меняет пеленки, играет с ним, чешет за ушком. Все довольны, собака рада», — рассказывает организатор сервиса по выгулу собак.

Хозяин и вдали от своего подопечного может отследить точное местоположение своего питомца. Он может увидеть, как проходит прогулка и доставляет ли она любимцу радость. На смартфон владельца приходит полный фото и видео отчет.