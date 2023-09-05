Хотели тую, а получили дулю: продавец растений обманным путем похитила 250 тысяч рублей

В Челябинске будут судить женщину по 27 эпизодам мошенничества при продаже саженцев

Сотрудники следственного управления МВД России по городу Челябинску завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которая обманным путем похитила у покупателей при продаже саженцев хвойных и цветковых растений 250 тысяч рублей. Обвиняемая на протяжении нескольких месяцев продавала через Интернет саженцы растений, не имея их в наличии, сообщает УМВД России по городу Челябинску.

Сообщается, что женщина 1985 года рождения ранее уже привлекалась к уголовной ответственности. Следствием установлено, что в конце 2022 года обвиняемая, жительница Ленинского района, разместила в Интернете объявление о продаже саженцев различных хвойных и цветковых растений. Цены варьировались от 2500 до 38 000 рублей. Деньги покупатели переводили мошеннице на карту.

После получения оплаты она обещала привоз растений, который постоянно откладывался под различными предлогами. То нужных растений не было в питомнике, то им требовалось время для пересадки. В ряде случаев предприимчивая женщина передавала через курьера покупателям различные сорняки, иву, кизильник.

Каково же было удивление последних, когда они, высадив саженцы в почву, обнаруживали, что внешний вид растения, мягко говоря, не соответствует желаемому. И вместо условной туи из-под земли растет совсем не туя. Мошенница советовала им не паниковать, а подрезать растение, чтобы оно приобрело необходимую форму. Некоторые покупатели до последнего надеялись, что обещанные саженцы им все-таки пришлют.

Общая сумма ущерба от преступных действий обвиняемой составила более 250 000 рублей. На период следствия ей избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд города Челябинска.