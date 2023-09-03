В Челябинской области женщина за три года перевела мошенникам 1,8 миллиона рублей

Потерпевшая думала, что инвестирует деньги в акции компаний

62-летняя жительница Саткинского района на протяжении трех лет переводила деньги мошенникам, думая, что инвестирует в акции известных компаний. В общей сложности женщина лишилась почти двух миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевшая рассказала полицейским, что в 2020 году увидела в интернете объявление о дополнительном заработке. Она оставила свои данные, и вскоре ей поступил звонок от якобы консультанта, который предложил ей неплохую прибыль от инвестиций в акции компаний.

«С 2020 года женщина инвестировала различные суммы в акции, выполняя указания лжеброкеров. Общая сумма вложений составила 1,8 миллиона рублей. Не получив обещанной прибыли и не сумев вернуть свои деньги, женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию»,— сообщили в ведомстве.

В полиции возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»). Правоохранители разыскивают причастных к совершению преступления.

По итогам прошлого года южноуральцы отдали телефонным мошенникам свыше 1 миллиарда рублей. И это только попавшие в сводки полиции данные, на самом деле цифры значительно больше. Для профилактики Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области запустил горячую линию с коротким номером *1593. Туда можно позвонить, если есть сомнения в адекватности происходящего, проконсультироваться. Но в АНО «ЦОМ» рекомендуют: не берите трубки с незнакомых номеров вообще!