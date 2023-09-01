Житель Челябинской области перевел мошенникам более одного миллиона рублей

Мужчина надеялся заработать на инвестициях

47-летний житель Сатки увидел в интернете рекламу заработка на инвестициях и подал заявку. Затем мужчине позвонил неизвестный и представился «экспертом по инвестициям». Он убедительно рассказывал о возможной прибыли, поэтому саткинец перешел по специальной ссылке и зарегистрировался. Подробности мошеннической схемы рассказали в пресс-службе областной полиции.

Чтобы начать «зарабатывать» на специальном сайте, потерпевший перевел мошенникам около 160 тысяч рублей. Потом мужчина увлекся процессом и оформил кредит в банке на один миллион рублей для дальнейшего «инвестирования».

«Эту сумму он частями перевел на, как ему казалось, собственный инвестиционный счет. Но когда у него не получилось вывести деньги, мужчина понял, что стал жертвой мошенников», — пояснили в ГУ МВД России по региону.

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Сотрудники МВД проводят оперативно- разыскные мероприятия.

Напомним, ранее в Челябинске бывший заключенный получил новый срок за кражу 1,5 миллиона рублей. Вместе с подельниками он вымогал деньги у горожан.