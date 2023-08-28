В Челябинске раскрыли дело о мошенниках, которые в Интернете продавали автозапчасти

Супруги-аферисты подозревались в 50 эпизодах мошенничества

В Главном следственном управлении ГУ МВД по Челябинской области вывели на чистую воду двоих мошенников. Супруги предлагали в Сети автозапчасти оптом и в розницу, но вместо своевременной поставки товаров либо поставляли недорогие товары, либо частично возвращали деньги, либо вовсе тянули время, уточнили в ведомстве.

Парочке удалось обмануть более 50 заказчиков на сумму свыше миллиона рублей. Пострадавшие обнаружились в разных регионах страны — Челябинской, Тюменской, Курганской областях, а также в Москве, Санкт-Петербурге, Дагестане.

Расследование уголовного дела по части 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество) завершено. Во время предварительного следствия «продавцы» частично возместили ущерб по 29 эпизодам.