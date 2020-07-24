Автобус и иномарка столкнулись на перекрёстке в Челябинске

ДТП произошло в среду, 22 июля.

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В Челябинске произошло столкновение между маршрутным автобусом и иномаркой. Авария случилась в среду, 22 июля, в 20:30, на т-образном перекрёстке улицы Мамина и Бродоколмакского тракта. Друг в друга врезались «Митсубиси» и маршрутный автобус № 85.



«В 20:30 на улице Мамина, строение 3/1, водитель, управляя автобусом ПАЗ и водитель, управляя автомобилем „Митсубиси“ совершили между собой столкновение»,— рассказали «Первому областному» в управлении ГИБДД Челябинска.

Пострадавших в том ДТП, по информации ГИБДД, нет. Отметим, что судя по фотографиям с места аварии, в момент столкновения а автобусе никого не было. Также видно, что удар «Митсубиси» приняла на правый бок, больше всего пострадали двери машины. У автобуса же повредилась передняя часть. По факту аварии проводится административное расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства случившегося.