Подробности о состоянии пострадавших при взрыве сообщили в администрации Златоуста

Четыре человека в были доставлены в больницы города после инцидента в общежитии.

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Люди, получившие травмы в результате взрыва в общежитии на улице 40-летия Победы в Златоусте, были выписаны из местной больницы. Пострадали четыре человека, их ранило осколками самодельной гранаты и выбитых стекол. По информации минздрава Челябинской области, один из них находится под наблюдением врачей, его состояние стабильно, жизни ничего не угрожает. Остальные направлены на амбулаторное лечение.

«Пострадавших выписали из больницы. У них были нетяжелые травмы, осколочные порезы. Получилось так, что люди пострадали случайно, один человек курил на балконе на 6 этаже, остальные трое стояли на крыльце, и их задело осколками при взрыве. Пострадавшим будет оказана социальная помощь на покупку необходимых лекарств и медицинских средств», — рассказали в пресс-службе администрации Златоуста.

Напомним, 18 сентября в Златоусте во время конфликта жильцов комнаты общежития с их гостем взорвалась граната. Владелец самодельного «боеприпаса» скончался на месте от травм, не совместимых с жизнью. По словам местных жителей, мужчина приходил в общежитие накануне и угрожал одной из пострадавших.

По данным следственного управления СК России по Челябинской области при взрыве пострадали трое. По факту произошедшего было принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство». В ходе расследования будут проведены необходимые экспертизы.