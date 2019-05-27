/ Девочка, сбившая на «Мерседесе» инспектора ГИБДД, получила «условку»

Главным смягчающим обстоятельством в деле стала беременность подростка.

15-летняя девочка, которую обвиняли в наезде на инспектора ГИБДД, получила реальный срок, однако по другому уголовному делу. Девочку обвиняли в вымогательстве и грабежах. Она забирала деньги и украшения у знакомых, угрожая им насилием, если будут сопротивляться. Правда, семья девочки уверяет, что украшения, а именно серьги, принадлежали взрослому человеку, и позаимствовала их подсудимая вместе с подругой.

Суд из-за сережек одной бабушки. Пришла домой толпой и избила мою дочку, и тут же начала вызывать полицию. Дочь действительно сережки забрала, но зачем ребенка-то бить приходить. Все тело было в синяках, сотрясение. — поделился с сайтом «Первый областной» отец девочки Владимир Журавлев.

Суд, однако, доказал обратное. Девочка вымогала у несовершеннолетней знакомой тысячу рублей, у другой — браслет, у третьей — серьги. Сама подсудимая частично признала свою вину и даже возместила ущерб.

Сторона гособвинения настаивала на реальной мере наказания. Судом был оглашен приговор, по которому она признана виновной во всех преступлениях, которые ей инкриминировались, и судом было назначено наказание в виде лишения свободы условно на 2,5 года с испытательным сроком на два года. Смягчающие обстоятельства имелись: она несовершеннолетняя, ранее не привлекалась к уголовной ответственности, плюс частично признала вину и возместила ущерб. — рассказала сайту «Первый областной» старший помощник прокурора Ленинского района города Челябинска Оксана Петрова.

Отметим, что из собственных источников стало известно еще одно смягчающее обстоятельство: девочка, несмотря на юный возраст, находится в положении.

Что касается инцидента с наездом на инспектора, то сотрудник ГИБДД претензий к школьнице не имеет. Девочку также могли судить из-за угона автомобиля, но машину она взяла у собственной бабушки, и та простила юную нарушительницу.

Напомним, еще в ноябре 2018 года девочка взяла у бабушки «Мерседес» и поехала кататься по Челябинску. Девочка не справилась с управлением и въехала в ограждение, перед этим сбив полицейского.