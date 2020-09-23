Кемеровчанка погибла на трассе в Челябинской области

Женщине не смогли помочь медицинские работники.

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В Верхнеуральском районе в ходе дорожно-транспортного происшествия погибла женщина. Авария произошла сегодня ночью, 23 сентября, на 35 километре дороги Верхнеуральск — Петропавловский — Южноуральск. В автомобиле «Киа Спортедж» находились 60-летний водитель и 55-летняя женщина-пассажир, жители Кемеровской области.

«Водитель, по предварительным данным, на изгибе дороги не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил съезд в правую обочину с последующим опрокидыванием в левую по ходу движения обочину», — сообщили сайту «Первый областной» в управлении ГИБДД по Челябинской области.

Пассажир автомобиля получила серьезные травмы, была госпитализирована, но скончалась в медицинском учреждении. Водитель также был доставлен в больницу.