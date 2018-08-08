/ Расчленивший девушку убийца отправлен в колонию

Он признался не только в убийстве, но и изнасиловании.

Убийца 16-летней жительницы Магнитогорска, которую нашли расчлененной в разных частях города, вновь предстал перед судом. На этот раз ему оглашали приговор. 19-летний местный житель признан виновным не только в жестокой расправе над школьницей, но и в изнасиловании.

Суд признал его виновным в преступлениях по статье 132 «Насильственные действия сексуального характера» и статье 105 «Убийство» УК РФ. Следует сказать, что эти два преступления не взаимосвязаны между собой. Разные потерпевшие, обстоятельства и время совершения преступления. — рассказали сайту «Первый областной» в Магнитогорском суде.

Суд также счел нужным взыскать в пользу потерпевшей стороны 1,5 миллиона рублей. Это моральная компенсация за понесенную потерю.

Напомним, 16-летнюю девушку из Магнитогорска обнаружили мертвой после недели поисков. 18-летний молодой человек был задержан по подозрению в убийстве. Тело «потеряшки» обнаружили 4 июля 2018 года. Следователи установили, что в день убийства молодые люди поссорились, после чего парень и совершил преступление. Части тела он спрятал в разных частях города, чтобы усложнить поиски.