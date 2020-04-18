Уборщица украла деньги у пенсионерки в Челябинской области

Преступление было совершено прямо в квартире потерпевшей.

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В Троицке Челябинской области уборщица украла несколько тысяч рублей у пенсионерки прямо в её квартире. Как женщина проникла в помещение и какое наказание её ожидает, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В дежурную частью Межмуниципального отдела МВД России «Троицкий» обратилась пенсионерка с сообщением о краже пяти тысяч рублей. В полиции установили, что женщина впустила в дом уборщицу, которая попросила набрать воды в ведро. И пока пенсионерка находилась в другой комнате, злоумышленница открыла комод, достала кошелёк и вытащила оттуда часть денег.

«По подозрению в совершении данного преступления сотрудниками уголовного розыска МО МВД задержана ранее судимая местная жительница 1978 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ „кража“. Максимальное наказание по ней — лишение свободы сроком до двух лет»,— сообщили в ведомстве.

Кроме того, в тот же день в отдел полиции «Троицкий» обратился мужчина с заявлением о пропаже мобильного телефона после того, как его квартиру покинула знакомая, гостившая у него накануне. Мужчина сообщил, что ущерб составил более 19 тысяч рублей. Правоохранители уже установили личность подозреваемой и изъяли похищенное.