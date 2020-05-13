Мужчину, укравшего 156 тысяч рублей, задержали в Магнитогорске

Подозреваемый похитил деньги у своего родственника.

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В Магнитогорске сотрудники полиции установили и задержали мужчину, подозреваемого в краже 156 тысяч рублей. О том, что крупная сумма пропала с банковского счета, заявил родственник подозреваемого, обратившись в дежурную часть отдела полиции «Ленинский». Мужчина отметил, что средствами не пользовался долгое время, а когда решил их обналичить, обнаружил пропажу.

«В ходе проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции „Ленинский“ УМВД России по городу Магнитогорску установили и задержали подозреваемого. Им оказался родственник потерпевшего, 1981 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности и не имеющий постоянного места работы», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Подозреваемый успел сфотографировать данные банковской карты, когда приходил в гости к потерпевшему. После этого он использовал персональные данные для того, чтобы распоряжаться средствами своего родственника. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража», максимальное наказание за данное преступление — лишение свободы на срок до шести лет. До окончания следствия мужчина заключен под стражу.