Катер без водителя кружил посреди Тургояка

Очевидцы сняли на видео «танец» судна.

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На озере Тургояк в Челябинской области с катера выпал мужчина. После случившегося судно с бензиновым двигателем продолжило кружиться на одном месте. Пострадавшему оказали помощь, а лодку остановили сотрудники МЧС и пляжа. Инцидент произошел в четверг, 16 июля, и попал на видео.

«Это произошло в районе острова Веры, мы оперативно выехали. До нашего приезда пострадавшему уже была оказана помощь сотрудником „Золотого пляжа“. Маломерное судно продолжало двигаться, мы совместно с сотрудником пляжа приняли решение остановить его, тем самым были предотвращены непредвиденные последствия», — прокомментировал инспектор миасского отделения ГИМС МЧС по Челябинской области Николай Ащин.

В ведомстве также рассказали, как произошел инцидент: катер подкинуло на сильной волне, и мужчина из него выпал.