С толпами людей на Тургояке поручила разобраться прокуратура

В ведомстве отметили, что такое скопление народа опасно и недопустимо.

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Прокуратура Миасса провела проверку на берегах Тургояка. В последнее время из-за сильной жары к водоему съезжается до пяти тысяч людей в сутки. По информации сайта «Первый областной» рекордное количество одновременно отдыхающих на озере в этом году достигло 30 тысяч за сутки.

В то же время на части пляжей ГУ МЧС России по Челябинской области отдыхать запретило. Так, по данным прокуратуры Челябинской области под запретом пользование городским пляжем, а также зоной на базе отдыха «Пугачевская поляна».

«При этом в июле 2020 года число жителей и гостей города, пребывающих на пляжах озера, значительно возросло. Массовое прибытие приезжающих на личном автомобильном транспорте граждан в условиях неорганизованности парковочных мест вызвало затрудненное движение по прилегающим автомобильным дорогам на длительное время», — рассказали «Первому областному» в прокуратуре Челябинской области.

Купаются люди и в запрещённых местах. За это по закону предусмотрена административная ответственность.

Из-за большого скопления людей берега озера зарастают свалками мусора, а, как рассказали в ведомстве, муниципалитет бездействует.

«При таких условиях в местах массового пребывания людей возрастает вероятность совершения административных правонарушений и преступлений, в том числе террористического характера. Нарушение требований федерального законодательства стало следствием ненадлежащего контроля за ситуацией со стороны должностных лиц муниципалитета, а также органов внутренних дел», — добавили в прокуратуре Челябинской области.

Главе Миасса и начальнику местной полиции были внесены прокурорские представления. Теперь за устранением нарушений, а также наведением порядка на берегах Тургояка контроль организовала прокуратура.