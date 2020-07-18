Минэкологии и полиция проводят рейд на Тургояке

Надзорные органы проверяют, как южноуральцы соблюдают природоохранное законодательство.

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На Тургояке работают инспекторы министертсва экологии региона. ГИБДД и полиции. Надзорные органы в субботу, 18 июля, проводят рейд, направленный на недопущение нарушений природоохранного законодательства.



В рамках проведённой работы из 50-метровой водоохранной зоны удалось удалить более 100 машин, рассказал «Первому областному» помощник министра экологии Виталий Безруков. Кроме того, было составлено около десятка протоколов.

«Мы еще раз призываем отдыхающих на водоемах парковаться исключительно в специально отведённых для этого местах. Машины можно парковать на расстоянии 50 метров от водоема. Также напоминаем о запрете на передвижение автомобилей в зоне особо охраняемых природных территорий. Законодательством предусмотрено наказание за нарушение режима памятника природы. Для граждан — штраф в размере от 3 до 4 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей»,— поделился Виталий Безруков.

В министерстве экологии отметили, что аналогичные мероприятия проходят и на других водоёмах области. Отметим, что на днях озеро Тургояк попало под пристальное внимание прокуратуры Миасса. Ведомство в частности заинтересовалось, почему на водоёме отдыхает так много людей, которые оставляют после себя мусор и купаются в запрещённых местах. Главе Миасса и начальнику местной полиции были внесены прокурорские представления об устранении нарушений.