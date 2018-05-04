/ 64 человека повисли вниз головой на аттракционе

Поездка на американских горках обернулась ЧП.

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Больше полсотни человек застряли на аттракционе в японском парке «Юниверсал Студиос» города Осака. Вагончик с 64 посетителями оказался заблокирован на высоте около 30 метров. Экстренное торможение произошло на вираже перед окончанием маршрута. Людям пришлось спускаться по рельсам. Инцидент попал на видео.

В пресс-службе парка заявили, что остановки движения вагончиков происходят «из соображений безопасности» — экстренное торможение было применено после обнаружения технических проблем. — передают «Известия».

Напомним, аттракционы в городских парках Челябинска уже запущены. Колеса обозрения и горки начали свою работу уже в первомайские праздники.