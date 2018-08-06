/ Экстремальный аттракцион протянется над челябинской Кировкой

Зрители сайта «Первый областной» смогут наблюдать за «Саммитом ЗОЖ» в прямом эфире.

11 августа жителей и гостей Челябинска ждет настоящее приключение. В этот день в рамках «Саммита ЗОЖ» на пешеходной Кировке разместятся сразу несколько площадок, которые помогут горожанам сформировать приверженность здоровому образу жизни. Гости праздника смогут проверить свою физическую форму, поучаствовать в спортивных соревнованиях и покататься на зиплайне.

Над Кировкой во время проведения «Саммита ЗОЖ» все желающие смогут совершить экстремальный полет на зиплайне! Этот аттракцион в самом сердце пешеходной улице будет действовать всего три часа. А подготовка к нему идет уже не одну неделю. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы «Саммита ЗОЖ».

Смотрите прямую трансляцию спортивного праздника из «сердца» Челябинска на нашем сайте. Саммит ЗОЖ в режиме онлайн будет доступен здесь. Начало в 12 часов.