/ Парк экстремальных аттракционов открылся в Златоусте

Общественное пространство благоустроили в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

В Златоусте открылся первый парк экстремальных аттракционов. Осуществление проекта стало возможным благодаря программе «Формирование комфортной городской среды».

9-метровый скалодром с шестью уровнями сложности и зиплайном, протяженностью 240 метров, появился в парке «Молодежный». Всего на создание зоны отдыха было выделено 10 миллионов рублей, из них 8 — из федерального бюджета.

Отметим, работы по благоустройству парка поддержал губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Программа «Формирование комфортной городской среды» проводится в Челябинской области уже третий год. В 2018 году на ее реализацию выделено 300 миллионов рублей из областного бюджета. Эти средства пойдут на благоустройство территорий, ремонт дорог, строительство новых котельных и газификацию, реконструкцию социальных учреждений, а также приобретение новой техники.