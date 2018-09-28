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/ Обстрелявшего маршрутку копейчанина отпустили под подписку о невыезде. Видео

Обстрелявшего маршрутку копейчанина отпустили под подписку о невыезде. Видео

У мужчины обнаружили нож, электрошокер и медицинские перчатки.
сегодня в 16:15
  |  Общество

Маршрутное такси обстрелял в Копейске 59-летний мужчина. Инцидент произошел 23 сентября. Судя по записи с камер видеонаблюдения, которая просочилась в Интернет, мужчина подошел к маршрутке с намерением зайти в салон, он даже стоял перед открытой дверью. Потом она захлопнулась, мужчина вытащил пистолет — и несколько раз нажал на спусковой крючок, направляя дуло на маршрутку. Остановили мужчину бойцы ГБР «Варяг». Они пояснили: агрессию копейчанин проявил, когда водитель не пустил его на переднее сиденье.

Днем 23 сентября на пульт поступил тревожный сигнал из магазина. Недалеко находится автовокзал, прибежавшие оттуда граждане попросили нажать тревожную кнопку, потому что увидели мужчину, который неадекватно себя вел, стрелял в маршрутку. Были приняты меры к задержанию, вызваны сотрудники полиции. — рассказал сайту «Первый областной» начальник дежурной части компании «Варяг» Евгений Агеев.

Мужчина не был пьян, однако находился во взвинченном состоянии. Его передали сотрудникам ГУ МВД.

Стрелявший мужчина задержан. Предмет, из которого он стрелял, изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Мужчина находится под подпиской о невыезде. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Добавим, что бойцы ГБР «Варяг» рассказали о содержимом сумки, обнаруженной при задержанном. Там находился электрошокер, нож, медицинские перчатки, шарики для пневматического оружия.

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