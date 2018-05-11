/ «Вступился за кассиров». Пострадавший в драке в челябинском супермаркете рассказал о происшествии

За продуктами в этот магазин он зашел впервые.

Молодой человек, который получил удар от неизвестных в супермаркете на Краснопольском проспекте, рассказал о происшествии. Оказалось, что челябинец пострадал, вступившись за кассиров. По его словам, на девушек совершили нападение.

Я стоял возле кассиров, у меня проснулся гражданский долг. Эти бандюганы хотели своровать у них продукты, а я вступился, встал на защиту. В тот момент вызывали и скорую, и полицию, я уже с травмой поехал в больницу. — пояснил пострадавший Александр.

Сейчас молодой человек проходит обследование. Во время потасовки он получил травму головы. Пострадавший сообщил, что раньше никогда не был в этом магазине.

Напомним, 9 мая в сетевом супермаркете произошла потасовка. Очевидцы рассказали, что молодому человеку разбили голову. Злоумышленники покинули магазин через разбитое стекло в двери. Сбежать им помогли подельники, которые ждали снаружи.

По данному факту в полиции проводят проверку. Подробности и обстоятельства устанавливаются.