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/ Организатор массовой драки на фестивале «Торнадо» произнес последнее слово

Организатор массовой драки на фестивале «Торнадо» произнес последнее слово

Александр Гирь настаивает на невиновности.
сегодня в 14:58
  |  Общество

Перед судом снова предстал организатор массовой драки на фестивале «Торнадо» Александр Гирь. Он выступал с последним словом. Мужчина снова не согласился с предъявляемым ему обвинением в организации беспорядков. На невиновности настаивает и адвокат подсудимого. Все время долгого разбирательства Гирю просят вынести оправдательный приговор.

Отметим, что имея семью, успешный бизнес, деловую репутацию, Александр Гирь не мог не осознавать все негативные последствия таких преступных действий и возможности лишиться своего имиджа и социального положения. Ранее, выступая в прениях, государственный обвинитель потребовал для подсудимого наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет в колонии общего режима, а также удовлетворить в заявленном объеме гражданские иски потерпевших о взыскании компенсации морального вреда на сумму более 3 миллионов рублей. — проинформировали сайт «Первый областной» в пресс-службе Челябинского областного суда.

Напомним, вечером 28 августа 2010 года в лагере под Миассом около 50 человек, раздетых по пояс, налетели на зрителей музыкального фестиваля «Торнадо», стали бить их палками, металлическими трубами и битами. В июле 2012 года 13 организаторов побоища были приговорены Челябинским областным судом к лишению свободы на сроки от 3 до 6,5 лет. Потерпевшими по уголовному делу признаны 39 человек. Сергей Курбатов находился в бегах в течение двух лет, в октябре 2012 года задержан в Копейске и этапирован в Екатеринбург. Анатолий Гилев в начале 2013 года сдался следствию и рассказал о своем участии в массовых беспорядках, после чего был отпущен под подписку о невыезде. В конце января при пересечении границ Украины и Словакии был задержан Максим Попов, находившийся в международном розыске. Он был приговорен к 4,5 годам лишения свободы, Сергей Курбатов получил 4 года, а Анатолия Гилева суд приговорил к 3 годам условного наказания. Александр Гирь долгое время скрывался от правосудия, из-за чего следствие затянулось на 7 лет.

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