/ Уголовное дело завели на избившего ветерана ВОВ челябинца

Мужчина сам пришел в полицию с повинной.

Полиция Ленинского района Челябинска возбудила уголовное дело в отношении мужчины, избившего двух пенсионеров. После распостранения видео в соцсетях и СМИ подозреваемый сам явился в отделение, где дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье «Побои» УК РФ.

Благодаря представителям средств массовой информации и неравнодушным гражданам сотрудниками полиции была установлена личность предполагаемого подозреваемого и адрес его проживания. Им оказался местный житель 1986 года рождения. — рассказал сайту «Первый областной» в полиции.

Максимальный срок наказания, которое грозит подозреваемому, — 2 года лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Напомним, драка с участием пенсионеров произошла утром 12 августа в Ленинском районе. Подозреваемый, который по словам пострадавших, был пьяным, напал на сидящих возле дома стариков. Одним из них оказался 91-летний участник Великой Отечественной Войны.