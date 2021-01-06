Карталинскую журналистку, нуждающуюся в операции, перевезут в Челябинск

Ситуацию под контроль взяли глава Карталинского района Анатолий Вдовин и Минздрав Челябинской области

Вечером 1 января этого года корреспондент газеты «Карталинская новь» попала в жуткую аварию. Женщине требуется серьезная операция в Челябинске, однако в связи с состоянием здоровья ее транспортировка в столицу Южного Урала до сегодняшнего дня откладывалась. К делу подключился глава Карталинского района Анатолий Вдовин, сообщает Союз журналистов Челябинской области.

«По словам Светланы Зайцевой, председателя Союза журналистов Челябинской области, она позвонила главе Карталинского района Анатолию Вдовину. Он сказал, что взял ситуацию под контроль и будет добиваться, чтобы пострадавшую Татьяну Резник отправили в Челябинск в ближайшее время»,— говорится на сайте.

По данным регионального Минздрава, на контроле которого также находится ситуация, перевезти корреспондента в Челябинск должны уже сегодня. И сразу же начнется подготовка к необходимой операции.

Напомним, авария произошла около девяти вечера на Полтавском мосту. В автомобиль «Ниссан», в котором ехала семья Татьяны Резник, врезался пьяный автолюбитель. Его автомобиль тут же вспыхнул, но и пассажиры «Ниссана» заметно пострадали.

«В „Ниссане“ на передних сиденьях дедушка и отец серьезных травм избежали благодаря сработавшим подушкам безопасности. На задних сиденьях 4-летнего малыша и его маму очевидцы успели достать из салона и с попутными машинами отправить в ближайшую больницу, а вот обе ноги пожилой женщины оказались зажаты сиденьем водителя и расплющенным багажником. От болевого шока пострадавшая теряла сознание. Все время, пока проводилась ее деблокировка, сотрудники скорой помощи проводили обезболивание. Только использование гидравлических инструментов с двух сторон позволило освободить женщину. Спасатели, переложив пострадавшую на спинальный щит, эвакуировали ее до кареты СМП»,— сообщали тогда в пресс-службе Поисково-спасательной службы Челябинской области.

По данным корреспондентов газеты «Карталинская новь», Татьяне уже сделали операцию в Карталах, но необходима еще одна, которую проведут специалисты из Челябинска.

Редакция ИА «Первое областное» желает карталинской коллеге скорейшего выздоровления!