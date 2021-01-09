В Челябинске девятилетнего пса бросили у дверей ветклиники

Хозяйка попросила усыпить питомца из-за его «неуправляемости»

«Он — наш бывший пациент, мы оперировали его, спасали от смерти. Якобы пес старый, после операции стал плохо себя вести. „Усыпите его“ — эти слова как удар по голове. Мы смотрим на Грея и видим не собаку, а несчастного старика, которого предали самые близкие люди»,

— прокомментировал Баграт Агажанов.





В ночь на 8 января хозяйка избавилась от девятилетнего пса Грея, привязав его к дверной ручке ветеринарной клиники «Добрый хвост». Она оставила записку, в которой попросила усыпить собаку. По словам женщины, после операции питомец стал «неуправляемым» и «неадекватным». Об этом в своем «Инстаграме» сообщил директор клиники Баграт Агажанов.Эту записку хозяйка оставила вместе с Греем:В клинике «Добрый хвост» сейчас решают, как поступить с брошенной собакой. Усыплять Грея точно не будут. Возможно, будут искать хозяйку и дадут ей шанс одуматься. Если этот вариант не сработает, псу попробуют найти новый дом или определят в приют. Также сотрудники обсуждают необходимость обращения с заявлением в полицию.В пресс-службе УМВД России по Челябинской области сообщили, что заявление о негуманном отношении к собаке в полицию не поступало. Не исключено, что по публикациям в СМИ может быть организована проверка действий хозяйки Грея.