Две женщины заживо сгорели в доме под Челябинском

Соседи считают, что они выпивали.

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Частный дом в поселке Зуевка (Копейский городской округ) вспыхнул днем 18 мая. Деревянное захламленное жилище полыхнуло как спичка, сыграло свою роль и позднее обращение к спасателям. По словам соседей, внутри находились две нетрезвые женщины. На месте работали 6 единиц техники и 23 человека.

«Во время тушения пожара были обнаружены тела двух человек без признаков жизни. Также пожарными был обнаружен и эвакуирован газовый баллон, была предотвращена угроза взрыва. Тушение было организовано методом подвоза воды, так как в данном населенном пункте отсутствует наружное противопожарное водоснабжение. Ближайший пожарный гидрант расположен на расстоянии 1,5 км от места происшествия», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Пожар удалось ликвидировать на площади 50 «квадратов». Причину возгорания установят сотрудники дознания и специалисты испытательной пожарной лаборатории.