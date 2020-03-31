Воздержаться от походов в божьи храмы посоветовал губернатор Челябинской области

Посещение культовых мест, по словам Алексея Текслера, может быть опасно для населения.

Послушать 00:00

Храмы, мечети и другие духовные учреждения региона продолжают работать в штатном режиме. Во всех них, как утверждают их руководители, введены повышенные меры профилактики. В ходе общения с журналистами сегодня утром, 31 марта, губернатор Алексей Текслер отметил, что еще несколько дней назад высказал свои рекомендации жителям на этот счет.

«Вы знаете, я уже в субботу в рамках своего распоряжения рекомендовал жителям региона воздержаться от посещения культовых мест. Это формат рекомендации. Я уже несколько раз говорил и с митрополитом, и с муфтием на эту тему. Они выходили с соответствующими заявлениями, мы за этой ситуацией тоже наблюдаем», — рассказал глава региона.

Отметим, что и Челябинская епархия и Духовное управление мусульман в Челябинской области ответственно подошли к введению мер профилактики распространения коронавируса в храмах и мечетях. Митрополит Григорий обратился к прихожанам с просьбой соблюдать все необходимые меры гигиены. Кроме того, он отметил, что и в храмах введены повышенные нормы дезинфекции.

«Отдельно обращаюсь к нашим прихожанам старше 65 лет. Вы находитесь в группе риска. Заражение коронавирусом может привести к непоправимым последствиям, нанести тяжелый удар вашему здоровью. В ближайшие дни и недели, в соответствии с обращением гражданской власти, призываю вас остаться дома, не посещать храмовых богослужений. Вы можете молиться вместе со всей Церковью, включая прямые трансляции богослужений на православных телеканалах „Союз“ и „Спас“, а также в сети интернет. Если возникнет необходимость исповедоваться и причаститься, вы можете пригласить домой приходского священника», — добавил митрополит Григорий.

Региональное духовное управление мусульман Челябинской области также опубликовало рекомендации к верующим. В нем духовные наставники призвали мусульман отказаться от посещения многолюдных мест, избегать массовых социальных мероприятий, а также контактов с зараженными людьми.

«Все мечети будут работать в обычном режиме. Следует однако особенно внимательно отнестись ко всем санитарно-гигиеническим рекомендациям для максимального недопущения распространения этого опасного респираторно-вирусного заболевания, против которого медицина не выработала пока эффективного лекарства. В случае наличия признаков заболевания или опасения за свое здоровье, настоятельно рекомендуем воздержаться от участия в коллективных молитвах, пятничных и праздничных намазах и мероприятиях. Молитвы, совершенные Вами дома будут равняться перед Всевышним Аллахом тем, которые совершаются в мечетях», — гласит обращение Верховного муфтия России на сайте духовного управления мусульман Челябинской области.

Богослужения в храмах проводиться будут, а посещать их верующим или нет — дело каждого. Главное не забывать о мерах профилактики и ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих. Режим самоизоляции был введен на территории страны именно для того, чтобы разобщить население и не дать вирусу распространиться в больших масштабах.