Без выходных начала работать почта в крупных городах Челябинской области

На новый график перешли 37 отделений.

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В Челябинской области Почта России начала работать без выходных. Южноуральцы, живущие в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Миассе и Копейске, могут воспользоваться почтовыми услугами в любой день. На новый график перешли уже 37 отделений.

«Теперь в любой день недели доступны 2 300 отделений в России, из них 1 400 перешли на новый режим работы в июне. В ближайшие недели Почта планирует перевод еще почти тысячи отделений. Изменения произойдут в отделениях в 300 городов», — сообщили в пресс-службе Почты России.

С актуальным графиком работы Почты России все желающие могут ознакомиться на сайте. Кроме того, доступна предварительная запись.

Список отделений, которые работают по новому графику:

Почтовое отделение 454000 г. Челябинск, ул. Кирова, дом 165

Почтовое отделение 454001 г. Челябинск, ул. 40-летие Победы, дом 31 Б

Почтовое отделение 454003 г. Челябинск, ул. Чичерина, дом 38 Б

Почтовое отделение 454006 г. Челябинск, ул. Российская, дом 63 А

Почтовое отделение 454007 г. Челябинск, пр. Ленина, дом 24

Почтовое отделение 454008 г. Челябинск, пр. Свердловский, дом 19

Почтовое отделение 454010 г. Челябинск, ул. Гагарина, дом 11

Почтовое отделение 454012 г. Челябинск, Копейское шоссе, дом 3 Б

Почтовое отделение 454014 г. Челябинск, пр. Комсомольский, дом 61

Почтовое отделение 454018 г. Челябинск, ул. Колхозная, дом 36

Почтовое отделение 454021 г. Челябинск, пр. Комсомольский, дом 89 Б

Почтовое отделение 454028 г. Челябинск, ул. Калининградская, дом 24

Почтовое отделение 454030 г. Челябинск, пр. Краснопольский, дом 29

Почтовое отделение 454038 г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, дом 12

Почтовое отделение 454046 Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Гагарина, дом 64

Почтовое отделение 454047 г. Челябинск, ул. Сталеваров, дом 3 А

Почтовое отделение 454048 г. Челябинск, ул. Блюхера, дом 8

Почтовое отделение 454071 г. Челябинск, ул. Комарова, дом 112

Почтовое отделение 454076 г. Челябинск, пр. Краснопольский, дом 14 А

Почтовое отделение 454077 г. Челябинск, ул. Хохрякова, дом 2 Б

Почтовое отделение 454078 г. Челябинск, ул. Дзержинского, дом 132

Почтовое отделение 454080 г. Челябинск, пр. Ленина, дом 64

Почтовое отделение 454081 г. Челябинск, пр. Победы, дом 117

Почтовое отделение 454087 г. Челябинск, ул. Знаменская, дом 16

Почтовое отделение 454090 г. Челябинск, пр. Ленина, дом 35

Почтовое отделение 454091 г. Челябинск, ул. Привокзальная, д. 1

Почтовое отделение 454092 г. Челябинск, ул. Воровского, дом 21

Почтовое отделение 454100 г. Челябинск, ул. 40-летие Победы, дом 5

Почтовое отделение 454108 г. Челябинск, ул. Пограничная, дом 24 А

Почтовое отделение 454112 г. Челябинск, ул. Пионерская, дом 11

Почтовое отделение 454138 г. Челябинск, пр. Комсомольский, дом 26

Почтовое отделение 454139 г. Челябинск, ул. Новороссийская, дом 49

Почтовое отделение 455001 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, дом 20

Почтовое отделение 455037 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, дом 121

Почтовое отделение 456227 г. Златоуст, ул. Зеленая, дом 25

Почтовое отделение 456304 г. Миасс, пр. Автозаводцев, дом 23

Почтовое отделение 456623 г. Копейск, пр. Славы, дом 33